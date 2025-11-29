Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga | arrestato 43enne

E' stato trovato con una droga sintetica che probabilmente è 'Shaboo', metanfetamina in cristalli, detta anche 'Ice', potente narcotico proveniente dai paesi asiatici con effetti pesanti sulla salute fisica e mentale. In manette è finito un 43enne filippino, posto poi agli arresti domiciliari, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

https://www.chioggianews24.it/chioggia-30enne-fuori-controllo-fermato-con-spray-urticante/ - facebook.com Vai su Facebook

Fermato per un controllo, lo trovano con la patente non valida. In preda al panico l’uomo tenta di nascondere qualcosa, finirà in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Vai su X

Fermato per un controllo, si «autodenuncia» e consegna 5 dosi di cocaina ai finanzieri. Ma la sua diligenza li insospettisce: a casa un bazar della droga e quasi 10mila euro - Fermato per un controllo autostradale di routine, in auto aveva 5 dosi di cocaina e una di marijuana ma in casa nascondeva oltre 40 dosi di varie droghe e 9. Da ilgazzettino.it

Spacciatore di cocaina in calle, con sé 40 dosi nascoste nella scatoletta delle mentine: 22enne albanese in carcere - Centinaia di migliaia di visitatori, centinaia di appuntamenti, decine di feste. Lo riporta ilgazzettino.it

Consegna a Gdf 5 dosi cocaina ma in casa ha altre 40, arrestato - E' stato fermato dalla Gdf del Comando provinciale di Pordenone mentre era a bordo di un'auto e ha subito dichiarato di avere in suo possesso 5 dosi di cocaina e una di marijuana, consegnandole ai ... Come scrive ansa.it