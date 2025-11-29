Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga | arrestato 43enne

E' stato trovato con una droga sintetica che probabilmente è 'Shaboo', metanfetamina in cristalli, detta anche 'Ice', potente narcotico proveniente dai paesi asiatici con effetti pesanti sulla salute fisica e mentale. In manette è finito un 43enne filippino, posto poi agli arresti domiciliari, a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

