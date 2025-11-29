Fermare l’oppressione palestinese è un dovere religioso | anche due rabbini a Genova al fianco dei portuali

Due rabbini ortodossi statunitensi, esponenti del movimento ebraico antisionista “Neturei Karta”, alla vigilia dello sciopero indetto dall’Usb che ieri ha visto sfilare in corteo 5.000 persone a Genova, hanno voluto essere presenti per esprimere la posizione di molti ebrei ultraortodosssi nei confronti dello Stato di Israele. “Abbiamo voluto essere presenti in questo sciopero al fianco del Collettivo autonomo lavoratori portuali e frequentiamo le piazze a sostegno della Palestina perché è importante la gente capisca che stare al fianco del popolo palestinese è parte della filosofia ebraica. È ciò che l’ebraismo ci impone”, ha spiegato il rabbino Yisroel Dovid Weiss di Monsey (New York). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

