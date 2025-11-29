Grosseto, 29 novembre 2025 – Quando ha visto quel gatto in mezzo alla strada, con il muso incastrato in un barattolo di latta, non ha esitato un attimo: con il suo camion ha fermato il traffico sull’ Aurelia, è sceso dalla cabina e ha liberato l’animale. Poi è tornato a bordo e ha ripreso la marcia. Grosseto, ferma il traffico sull'Aurelia per salvare un gatto, il video Il video lo ha postato lui stesso, Diego Buccelli, camionista maremmano. La dashcam di bordo ha ripreso tutta la scena. Buccelli che ferma il mezzo, scende e libera il gatto. Sui social è un’ovazione per l’uomo, trasformato in eroe, anche se ovviamente non sarebbero social se non ci fosse polemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ferma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto. E il camionista diventa un eroe del web