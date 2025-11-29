Ferma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto E il camionista diventa un eroe del web

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grosseto, 29 novembre 2025 – Quando ha visto quel gatto in mezzo alla strada, con il muso incastrato in un barattolo di latta, non ha esitato un attimo: con il suo camion ha fermato il traffico sullAurelia, è sceso dalla cabina e ha liberato l’animale. Poi è tornato a bordo e ha ripreso la marcia. Grosseto, ferma il traffico sull'Aurelia per salvare un gatto, il video  Il video lo ha postato lui stesso, Diego Buccelli, camionista maremmano. La dashcam di bordo ha ripreso tutta la scena. Buccelli che ferma il mezzo, scende e libera il gatto. Sui social è un’ovazione per l’uomo, trasformato in eroe, anche se ovviamente non sarebbero social se non ci fosse polemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ferma il traffico sull8217aurelia per salvare un gatto e il camionista diventa un eroe del web

© Lanazione.it - Ferma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto. E il camionista diventa un eroe del web

Scopri altri approfondimenti

ferma traffico sull8217aurelia salvareFerma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto. E il camionista diventa un eroe del web - Grosseto, il micio aveva il muso incastrata in una scatoletta. Si legge su lanazione.it

ferma traffico sull8217aurelia salvareGrosseto, ferma il traffico sull'Aurelia per salvare un gatto, il video - I due comici sono protagonisti del film Oi Vita Mia, in sala dal 27 novembre e raccontano la pellicola in questa intervista con Giulia Carla De Carlo ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Ferma Traffico Sull8217aurelia Salvare