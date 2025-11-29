Ferma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto E il camionista diventa un eroe del web
Grosseto, 29 novembre 2025 – Quando ha visto quel gatto in mezzo alla strada, con il muso incastrato in un barattolo di latta, non ha esitato un attimo: con il suo camion ha fermato il traffico sull’ Aurelia, è sceso dalla cabina e ha liberato l’animale. Poi è tornato a bordo e ha ripreso la marcia. Grosseto, ferma il traffico sull'Aurelia per salvare un gatto, il video Il video lo ha postato lui stesso, Diego Buccelli, camionista maremmano. La dashcam di bordo ha ripreso tutta la scena. Buccelli che ferma il mezzo, scende e libera il gatto. Sui social è un’ovazione per l’uomo, trasformato in eroe, anche se ovviamente non sarebbero social se non ci fosse polemica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Bologna corre, qui dentro il tempo si ferma. Un angolo di pace in Vicolo Bolognetti, dove il rumore del traffico lascia spazio al suono dei brindisi e al profumo delle erbe aromatiche. Il nostro giardino è pronto ad accogliervi per quella pausa che vi meritate. - facebook.com Vai su Facebook
Camion bloccato a Ravacciano ferma il traffico gazzettadisiena.it/camion-bloccat… Vai su X
Ferma il traffico sull’Aurelia per salvare un gatto. E il camionista diventa un eroe del web - Grosseto, il micio aveva il muso incastrata in una scatoletta. Si legge su lanazione.it
Grosseto, ferma il traffico sull'Aurelia per salvare un gatto, il video - I due comici sono protagonisti del film Oi Vita Mia, in sala dal 27 novembre e raccontano la pellicola in questa intervista con Giulia Carla De Carlo ... Segnala lanazione.it