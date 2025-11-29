Fenice neretina a un mese dal blitz chiusa l’inchiesta | 49 indagati
NARDO' - La Procura ha messo i sigilli alle indagini che poco più di un mese portarono all’operazione denominata “Fenice neretina” contro il sodalizio criminale ritenuto responsabile di gravi reati in particolare nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì. Tra le accuse. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altre letture consigliate
“Fenice neretina”, a un mese dal blitz, chiusa l’inchiesta: 49 indagati - Spediti gli avvisi di conclusione delle indagini alle persone coinvolte nell’operazione che lo scorso ottobre sfociò in 19 arresti: dieci in carcere, nove ai domiciliari. Da lecceprima.it
Uno dei principali indagati in “Fenice Neretina” accusato di evasione per un altro episodio - Alberto Simone, 27enne di Nardò, finito in carcere a ottobre, dopo il noto blitz, nel gennaio scorso si trovava ai domiciliari per un'altra vicenda di spaccio, ma si sarebbe allontanato senza autorizz ... Secondo lecceprima.it
Operazione Fenice Neretina: si sono costituiti gli ultimi due irreperibili - Si sono costituiti gli ultimi due mancanti all'appello dei carabinieri nell'ambito del blitz Fenice Neretina. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it