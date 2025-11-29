Femminicidio-suicidio in Umbria | militare in pensione uccide la convivente e si spara Aveva annunciato una follia

Aveva annunciato di voler fare una “ follia ” a un suo conoscente fuori regione, che ha dato l’allarme ai Carabinieri. Entrati nella sua abitazione nella frazione di Po’ Bandino a Città della Pieve (Perugia), i militari hanno trovato Antonio Iacobellis, sottufficiale dell’Aeronautica in pensione, morto sparandosi in bocca dopo aver ucciso la sua convivente, Stefania Terrosi, con un colpo della stessa pistola al petto. I corpi sono stati trovati nel soggiorno dell’appartamento, aperto dal figlio della donna, 59enne impiegata in un’impresa di pulizie. Il movente del femminicidio-suicidio è oggetto di indagini: le persone più vicine alla vittima hanno fatto capire che temevano per la sua incolumità a causa dei continui scontri col compagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio-suicidio in Umbria: militare in pensione uccide la convivente e si spara. Aveva annunciato una “follia”

