Femminicidio suicidio a Città della Pieve | la tragedia di Antonio Iacobellis e Stefania Terrosi

Città della Pieve (PG) – Un tragico femminicidio suicidio ha scosso la quiete della frazione di Pò Bandino, dove, nella mattinata di oggi, Antonio Iacobellis, un sottufficiale in pensione dell’Aeronautica Militare, ha ucciso la sua convivente Stefania Terrosi, 59 anni, impiegata in un’impresa di pulizie, prima di togliersi la vita con la stessa pistola. L’allarme è scattato quando Iacobellis, distante dalla sua abitazione, ha comunicato a un conoscente quello che definiva «una follia». Il testimone ha immediatamente avvisato i Carabinieri, che sono intervenuti tempestivamente. Ma al loro arrivo, nella casa di Città della Pieve, i militari hanno trovato già senza vita i due protagonisti della tragedia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Femminicidio suicidio a Città della Pieve: la tragedia di Antonio Iacobellis e Stefania Terrosi

