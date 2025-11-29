Femminicidio in Umbria uccide l' ex compagna e poi si toglie la vita | i due corpi trovati in casa dai carabinieri a Po' Bandino

Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto c'è anche che possa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Femminicidio in Umbria, uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita: i due corpi trovati in casa dai carabinieri a Po' Bandino

