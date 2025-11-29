Federico II entra in regata | accordo con l’America’s Cup Studenti coinvolti nei progetti legati all’evento

La Federico II è “Host Venue University Partner” dell’America’s Cup.  L’ Ateneo federiciano  ha infatti  sottoscritto un accordo con Ace, la società incaricata dell’organizzazione della 38ª America’s Cup che si terrà a Napoli. L’innovativa intesa tra l’America’s Cup e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la più antica università pubblica del mondo, darà il via a una  partnership unica che promuoverà una serie di “progetti congiunti” in cui gli studenti universitari potranno collaborare con ACE su progetti inerenti alla tecnologia e all’innovazione, all’istruzione e alla sostenibilità, oltre ad essere coinvolti negli eventi dell’America’s Cup e, con l’inizio delle regate, avere opportunità all’interno dei team. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

