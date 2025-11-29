FdI cambia | oro Bankitalia è del popolo

Servizitelevideo.rai.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.47 Fratelli d'Italia riformula l'emendamento alla Manovra a prima firma del capogruppo in Senato Lucio Malan riguardante le riserve dell'oro della Banca d'Italia. Il fascicolo, che rimette insieme i segnalati dai gruppi, contiene un testo riformulato nel quale salta il riferimento "le riserve appartengono allo Stato".Il nuovo emendamento prevede una interpretazione autentica dell'articolo sulla gestione delle riserve auree che "gestite e detenute dalla Banca d'Italia appartengono al Popolo Italiano". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fdi cambia oro bankitaliaFdI cambia l'emendamento sull'oro di Bankitalia, 'appartiene al popolo' - Fratelli d'Italia riformula l'emendamento alla manovra a prima firma del capogruppo in Senato Lucio Malan riguardante le riserve dell'oro di Bankitalia. Da ansa.it

fdi cambia oro bankitaliaManovra, FdI insiste sull’oro di Bankitalia: “È del popolo italiano”. Spunta un nuovo testo - Dopo i rilievi dei tecnici del Tesoro, i senatori meloniani riscrivono l’emendamento sulle riserve auree detenute e gestite da via Nazionale. Lo riporta repubblica.it

fdi cambia oro bankitaliaManovra, oro Bankitalia allo Stato? Il MEF di Giorgetti pronto a dire no a FdI di Meloni - L'emendamento oro alla Patria alla legge di bilancio 2026 formulato dal partito di Meloni non piacerebbe affatto al MEF, che parla di “esproprio”. Come scrive money.it

Cerca Video su questo argomento: Fdi Cambia Oro Bankitalia