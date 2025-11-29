FdI balzo-record in 2 settimane | il sondaggio di Mannheimer
Aumenta il divario tra Fratelli d'Italia e il Partito democratico. La riprova? Il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer per PiazzaPulita. Durante il programma in onda su La7 giovedì 27 novembre, il sondaggista mostra le intenzioni di voto. Risultato? Il partito di Giorgia Meloni guadagna un +0,4 e arriva al 31,1 per cento. Una crescita che aumenta le distanze dai dem. Il partito di Elly Schlein, anche se segna un +0,1, non riesce a tallonare FdI. Il Pd infatti si piazza solo al 22,2. Troppo poco per "minacciare" la prima forza politica. Terzo posto invece per il Movimento 5 Stelle. A differenza dei primi due partiti, rispetto alle scorse settimane, i grillini calano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
I VEICOLI A NUOVA ENERGIA SUPERANO OGNI RECORD IN CINA Nei primi 10 mesi del 2025 la produzione di veicoli a nuova energia ha toccato 13 milioni di unità, con un balzo del 33% rispetto all’anno precedente. Una crescita trainata non solo dalla - facebook.com Vai su Facebook
I VEICOLI A NUOVA ENERGIA SUPERANO OGNI RECORD IN CINA Nei primi 10 mesi del 2025 la produzione di veicoli a nuova energia ha toccato 13 milioni di unità, con un balzo del 33% rispetto all’anno precedente. Vai su X
Sondaggi politici, balzo in avanti del M5s mentre FdI è ancora primo: chi raccoglie più voti - Abbastanza stabili tutti gli altri partiti mentre cresce la fiducia nei ... Da fanpage.it
In Lombardia balzo di FdI, Lega resta il terzo partito - Votanti in calo di quasi dieci punti nella regione anche se la Lombardia resta sopra la media nazionale: dal 64,10 del 2019 al 55,29 con Milano al 52,9, il che significa che ha votato un elettore su ... Da ansa.it
FdI da record, giù il campo largo: sondaggio choc per Schlein e Conte - Nonostante le narrazioni catastrofiche della sinistra, la maggioranza incassa nuove preferenze di voto con il passare delle settimane. Si legge su msn.com