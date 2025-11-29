Fda 10 decessi di bambini probabilmente legati al vaccino Covid | scoppia il caso

Una nota interna della Fda sta alimentando un acceso confronto politico e scientifico negli Stati Uniti. Il documento, anticipato dal New York Times, segnala almeno dieci casi in cui la morte di bambini sarebbe “probabilmente collegata” alla vaccinazione anti- Covid-19, con particolare riferimento a episodi di miocardite. Si tratta di un report preliminare, privo di dettagli su età, condizioni cliniche e tipologia di vaccino somministrato: elementi, questi, che — come ricordano numerosi esperti — saranno determinanti per valutare il reale nesso causale. La nota è stata redatta dal responsabile medico e scientifico della Fda, Vinay Prasad, secondo cui l’analisi rappresenta «una profonda rivelazione» e richiede un rafforzamento della supervisione sui farmaci, incluso l’obbligo di nuovi studi randomizzati per sottogruppi specifici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

