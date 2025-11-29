FC 26 SBC ICONA | Scelta 1 di 2 Cafu Carlos Alberto – I Terzini Brasiliani D’Élite!
È disponibile una SBC massiva per sbloccare una Scelta 1 di 2 tra le Icone brasiliane Cafu e Carlos Alberto. Entrambi i giocatori sono considerati tra i migliori terzini destri difensivi del gioco. Costo Stimato: Estremamente Alto.. Durata: La durata totale non è specificata (solitamente 2-4 settimane, ma l’input è mancante).. Ripetibile: No.. Premio: 1x Scelta 1 di 2 ICONA CafuCarlos Alberto (Non scambiabile).. Caratteristiche dei Giocatori (Focus Terzini Destri). Entrambi sono difensori brasiliani leggendari, offrendo link perfetti per la rosa e sono noti per la loro solidità difensiva e capacità di spingere: Icona Ruolo Principale PlayStyle Meta Note Cafu Terzino Destro (TD) Difesa e Corsa Ottimo bilanciamento tra difesa e attacco. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
