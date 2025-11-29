FC 26 SBC | Grace Geyoro Tuono 87 OVR – Centrocampista Box-to-Box con 90 VEL
È disponibile la SBC per sbloccare Grace Geyoro Tuono (87 OVR), una centrocampista francese estremamente versatile, con un boost incredibile alla Velocità e un’abbondanza di PlayStyle+. Costo Stimato: MedioAlto (richiede 84, 85 TOTW, 86 OVR).. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Grace Geyoro Tuono 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Focus Meta ). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità PlayStyle++ (Attivo) Statistiche Chiave 87 OVR CM, CDM, CAM 3 4 Regista, Mezzala, Incursore VEL 90, DRI 85, DIF 84, PAS 83 Le 3 Sfide da Completare. Questa SBC è accessibile, richiedendo tre rose, con una carta TOTW e un giocatore della Francia. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
