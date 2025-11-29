FC 26 Nuova Evoluzione | Piede debole e Mosse abilità – Upgrade Tecnico Essenziale!
È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine ( 21 giorni totali) denominata “Piede debole e Mosse abilità”, focalizzata unicamente sul miglioramento delle stelle tecniche del giocatore. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10.. Non sono richieste monete o FC Points (Gratuita). I Miglioramenti Totali. Questa EVO è essenziale per portare un giocatore da 3 a 4 stelle (o da 2 a 3) in entrambe le categorie fondamentali. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Piede Debole Max 4 Stelle +1 Mosse Abilità Max 3 Stelle Le Sfide per Livello. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Approfondisci con queste news
Nuova super evoluzione per ruolo CC valutazione massima 85 + ora disponibile. Fra le migliori opzioni c'è Loftus-Cheek del Milan o Zaire-Emery del PSG! Chi evolverete? #LoftusCheek #ZaireEmery #Milan #PSG #FC26evo - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 Nuova Evoluzione FLASH: Locked In – Focus sulla Difesa Pura! - È disponibile una nuova Evoluzione flash a tempo limitato (4 giorni totali) denominata "Locked In", interamente dedicata a potenziare le statistiche difensive ... Segnala imiglioridififa.com
FC 26 Nuova Evoluzione a Pagamento: Il canto di Touré – Il CDC Box-to-Box Definitivo! (Song of Toure) - È disponibile l'Evoluzione premium a pagamento "Il canto di Touré" (21 giorni), progettata per trasformare un Centrocampista Difensivo (CDC) in una figura ... Secondo imiglioridififa.com
Come giocare prima a FC 26 dal 18 settembre con il trucco della Nuova Zelanda - Vi abbiamo già spiegato come giocare prima a EA Sports FC 26 ma se non resistete potete anticipare la prova di ulteriori 12 oregrazie al trucco della Nuova Zelanda. everyeye.it scrive