È disponibile una nuova Evoluzione a lungo termine ( 21 giorni totali) denominata “Piede debole e Mosse abilità”, focalizzata unicamente sul miglioramento delle stelle tecniche del giocatore. Requisiti e Restrizioni. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 3 volte.. Requisiti: GEN max: 84 OVR.. N° stili di gioco max: 10.. Non sono richieste monete o FC Points (Gratuita). I Miglioramenti Totali. Questa EVO è essenziale per portare un giocatore da 3 a 4 stelle (o da 2 a 3) in entrambe le categorie fondamentali. Miglioramento Statistica MAX Ragggiungibile +1 Piede Debole Max 4 Stelle +1 Mosse Abilità Max 3 Stelle Le Sfide per Livello. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Piede debole e Mosse abilità – Upgrade Tecnico Essenziale!