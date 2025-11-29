Favara e Saarlouis unite da un ponte culturale | firmato il gemellaggio tra le due città

Favara e Saarlouis sono ufficialmente città gemellate. La firma dell’accordo, celebrata in Germania nel corso di una cerimonia al Theater Am Ring, sancisce un legame che affonda le radici nella storia dell’emigrazione favarese degli anni Cinquanta e che oggi torna a vivere attraverso un rinnovato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Giuseppe Arnone. . "FAVARA MIA",IL BRANO SCRITTO ED INTERPRETATO DA TANO RINOLDO, È STATO L'INNO UFFICIALE DELLO SPETTACOLO AL TEATRO DI SAARLOUIS .IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO. GRAZIE TANO. #GEMELLAGGIO FAV - facebook.com Vai su Facebook

Favara e Saarlouis unite da un nuovo gemellaggio - Condividi questo su WhatsApp Favara e Saarlouis, in Germania, da ieri sono ufficialmente città gemellate. Secondo favaraweb.com

Gemellaggio tra Favara e Saarlouis: collaborazione tra l’Associazione Italiani in Europa APS ed il Deutsch-Italienisches Bildungs-und Kulturinstitut (DIBK) - und Kulturinstitut (DIBK), l'Istituto Italiano di Cultura guidato da Giacomo Santalucia in Germania, è ... Lo riporta scrivolibero.it

Siglato gemellaggio tra la città di Favara e Saarlouis, Palumbo: “gli emigrati possono sentirsi a casa” - Nella giornata di ieri è stato firmato ufficialmente il gemellaggio tra la città di Favara e quella di Saarlouis, in Germania. Secondo grandangoloagrigento.it