Favara e Saarlouis unite da un ponte culturale | firmato il gemellaggio tra le due città

Agrigentonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favara e Saarlouis sono ufficialmente città gemellate. La firma dell’accordo, celebrata in Germania nel corso di una cerimonia al Theater Am Ring, sancisce un legame che affonda le radici nella storia dell’emigrazione favarese degli anni Cinquanta e che oggi torna a vivere attraverso un rinnovato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

