Fate soldi non la guerra Il vero piano di Trump per l’Ucraina | Mosca punta alla tregua con gli affari Gli Usa sono d’accordo

Open.online | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vero piano di Donald Trump per l’Ucraina non sarebbe la fine del conflitto, ma trasformare Stati Uniti, Russia e Ucraina in partner commerciali. Secondo il Wall Street Journal, che titola l’approfondimento Make Money, Not War, il Cremlino avrebbe proposto alla Casa Bianca di ottenere la pace attraverso gli affari. E con grande disappunto dell’Europa Washington avrebbe accolto favorevolmente la linea proposta da Mosca.  I miliardi di dollari per rilanciare l’economia russa. Fonti vicine ai colloqui riferiscono che durante un incontro a Miami Beach lo scorso ottobre tra l’inviato speciale americano Steve Witkoff e Kirill Dmitriev, capo del fondo sovrano russo e negoziatore scelto da Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Open.online

