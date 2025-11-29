Far prevalere la responsabilità all’appartenenza politica Intervista a Giulio Gallera
“C’è bisogno di fare una campagna capillare sul territorio per portare le ragioni del Sì. Bisogna spiegare ai cittadini il merito della riforma della giustizia in vista di un referendum per il quale non è previsto un quorum, quindi vincerà chi porta un voto in più. Sentiamo l’esigenza che ci sia un’informazione capillare diretta a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
