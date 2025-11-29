Fano accende il Natale | piazza gremita luci musica e la magia di Madame Opera
Fano (Pesaro e Urbino) sabato 29 novembre 2025 - Una piazza gremita fino all’ultimo spazio libero, il grande abete pronto a illuminarsi e, davanti, un tappeto di telefoni alzati mentre lo spettacolo di luci laser, suoni e fuochi firmato da Dominicis Fontane Luminose avvolge piazza XX Settembre. È un’esplosione sincronizzata di proiezioni e musica che rimbalza sulle facciate dei palazzi e trasforma il centro di Fano nel cuore pulsante di un’unica, enorme festa. È questa l’immagine dell’ accensione del Natale fanese di oggi pomeriggio: una folla impressionante, una città accesa, un’emozione collettiva che conquista migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
