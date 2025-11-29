Famiglia nel bosco Nathan e Catherine dicono sì a un casolare nel bosco di Palmoli

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno detto sì a un casolare nel bosco di Palmoli. Offerto gratuitamente da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Dopo la rinuncia del loro avvocato e le voci sull’ eterodirezione da parte dei rurali, la famiglia nel bosco avrebbe dato l’ok alla casa. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila si è recato nella struttura, situata sempre nell’area verde palmolese. E, come racconta il proprietario Armando Carusi all’agenzia di stampa Ansa, è rimasto molto impressionato dalla residenza autonoma immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. 🔗 Leggi su Open.online

