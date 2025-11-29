Famiglia nel bosco Nathan e Catherine accettano una nuova casa | è stata offerta gratuitamente

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I due hanno poi negato di aver rifiutato gli aiuti esterni a loro offerti per recuperare la potestà genitoriale. "È falso quanto si dice in ordine ad un nostro rifiuto sull'aiuto offerto dal sindaco e da privati per una abitazione alternativa in attesa della ristrutturazione della nostra casa", hanno infatti dichiarato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

famiglia nel bosco nathan e catherine accettano una nuova casa 232 stata offerta gratuitamente

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine accettano una nuova casa: è stata offerta gratuitamente

Contenuti che potrebbero interessarti

famiglia bosco nathan catherineFamiglia nel bosco, caso chiuso? Nathan e Catherine accettano la casa (gratis) di un imprenditore. I legali: «Non è un passo indietro» - Potrebbe trovare presto una soluzione la vicenda della famiglia nel bosco: Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori dei tre bambini che vivono a Palmoli (Chieti) in un casolare e i ... Riporta msn.com

famiglia bosco nathan catherineFamiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Secondo repubblica.it

famiglia bosco nathan catherine“Famiglia nel bosco” in Abruzzo, coniugi verso l'ok a casa offerta gratis - Un ristoratore di Ortona, originario di Palmoli, ha offerto in comodato gratuito un proprio casolare appena ristrutturato per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Nathan Catherine