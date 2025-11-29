Famiglia nel bosco l’ultima scoperta | Da chi hanno ricevuto bonifici per 19mila euro

Da settimane sulla vicenda della famiglia anglo-australiana che viveva nel bosco di Palmoli aleggiava un silenzio pesante, quasi una sospensione in attesa di un chiarimento che non arrivava mai. La storia dei tre bambini allontanati e affidati ai servizi sociali aveva moltiplicato versioni, sospetti, interpretazioni contrastanti, ma i diretti interessati non avevano ancora preso pubblicamente la parola. Ora quel vuoto si è dissolto, perché Catherine e Nathan hanno deciso di raccontare la loro verità, provando a ricomporre un quadro che, sostengono, sarebbe stato distorto da informazioni imprecise e ricostruzioni parziali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it