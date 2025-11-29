Famiglia nel bosco la svolta si avvicina | un ristoratore offre casa gratuita nella natura con pozzo e bagno a secco

Potrebbe arrivare presto una svolta nella vicenda della “famiglia del bosco” di Palmoli, dopo le vicende degli ultimi giorni e l'allontanamento dei tre figli piccoli disposto dal tribunale dei minori dell'Aquila. Un ristoratore di Ortona, Armando Carusi, ha infatti offerto ai coniugi Nathan e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Radio1 Rai. . La vicenda della #famiglia che vive nel #bosco, in Abruzzo: oggi scadono i termini per presentare ricorso contro la decisione del tribunale. Intanto i coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si aprono a soluzioni alternative Elena Baiocc - facebook.com Vai su Facebook

È un vero peccato che l'affaire Famiglia del Bosco sia scoppiato a fine novembre. Tipico argomento che avrebbe fatto DETONARE pranzi e cene di Natale, speriamo duri ancora un altro mese. Vai su X

Famiglia nel bosco, la svolta si avvicina: un ristoratore offre casa gratuita nella natura con pozzo e bagno a secco - Armando Carusi, che risiede a Ortona, è originario di Palmoli: ha fatto visitare a Nathan la sua casa natale, recentemente ristrutturata, dove i coniugi potrebbero vivere secondo lo stile di vita pres ... Lo riporta chietitoday.it

Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare, potrebbe essere la nuova casa” - Il sindaco parla di svolta: “Potrebbe essere il primo passo verso il ricongiungimento familiare”. blogsicilia.it scrive

Svolta per la famiglia nel bosco, perché l’obbligo scolastico “regolare” dei bambini è un punto chiave a favore dei genitori - Quello dell’istruzione era uno dei temi del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha deciso l’allontanamento dei 3 bimbi. Scrive quotidiano.net