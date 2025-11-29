Famiglia nel bosco la decisione dei genitori e l’annuncio degli avvocati Finisce tutto così?

La complessa vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco sembra avvicinarsi a un possibile punto di svolta. Dopo settimane di polemiche, incomprensioni e un acceso dibattito pubblico, si è aperto uno spiraglio concreto che potrebbe permettere a Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di ricostruire una quotidianità accanto ai loro tre figli, allontanati nelle scorse settimane e affidati a una casa famiglia su disposizione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. Questa volta, però, la novità arriva proprio dal territorio che li aveva accolti: un casolare immerso nella campagna di Palmoli, offerto gratuitamente da un ristoratore originario della zona, avrebbe profondamente colpito la coppia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I genitori della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in un immobile offerto da un privato, per risolvere le criticità igienico-sanitarie segnalate. Lo precisano i loro legali, gli avvocati Marco Femminella e Danila - facebook.com Vai su Facebook

I genitori della 'famiglia nel bosco', Nathan e Catherine, sono rimasti 'affascinati' da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese #ANSA Vai su X

La famiglia nel bosco accetta l’immobile offerto da un privato: “Rispetta il nostro stile”. Ecco dove vivranno – Foto - Il padre, Nathan, ha già visitato la residenza autonoma – dotata di almeno due ampie stanze, cucina, un pozzo per l'acqua, bagno a secco e locali per gli animali – ed si è detto "affascinato" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

La svolta della famiglia del bosco che ha accettato una nuova casa gratis: perché hanno detto sì. Lo scontro sul ritorno dei figli: «Da noi nessun passo indietro» - Il chiarimento di Nathan Trevallion e la moglie Catherine Birmigham che si preparano al trasloco. open.online scrive

Famiglia nel bosco, i genitori cambiano idea: "Abiteranno nel casolare offerto da un imprenditore" - La svolta annunciata dai legali della coppia, dopo che il tribunale dei minori ha ordinato l'allontanamento dei figli. Come scrive today.it