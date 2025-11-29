Famiglia nel bosco la coppia dice sì alla nuova casa gratis | Ci ha affascinati
I genitori della "famiglia nel bosco" hanno accettato il casolare di Palmoli offerto gratuitamente da un ristoratore di Ortona. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
I genitori della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in un immobile offerto da un privato, per risolvere le criticità igienico-sanitarie segnalate. Lo precisano i loro legali, gli avvocati Marco Femminella e Danila - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X
Bambini nel bosco, cos'è l'unschooling: cosa dice la legge e quante famiglie lo praticano in Italia - I figli della coppia che vive trai boschi di Palmoli, a Chieti, sono ormai in una casa famiglia per decisione del tribunale de L'Aquila. iltempo.it scrive
Famiglia nel bosco, i genitori: "Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, i genitori: 'Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi' ... Da tg24.sky.it
Paolo Crepet sul caso della famiglia nel bosco: cosa ci dice sui genitori di oggi - Cosa pensa Paolo Crepet della famiglia nel bosco e del ruolo dei genitori oggi? Riporta nostrofiglio.it