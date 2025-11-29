Famiglia nel bosco la coppia dice sì alla nuova casa gratis | Ci ha affascinati

Affaritaliani.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori della "famiglia nel bosco" hanno accettato il casolare di Palmoli offerto gratuitamente da un ristoratore di Ortona. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

