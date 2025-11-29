Famiglia nel bosco la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore

La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha deciso di trasferirsi, almeno per un periodo, in un immobile messo a disposizione da un privato cittadino. La scelta, spiegano i legali, non rappresenta una resa, ma una soluzione necessaria per superare le criticità igienico-sanitarie rilevate dagli assistenti sociali e dal Tribunale per i Minorenni, che nei giorni scorsi aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla casa originaria. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che difendono la coppia, hanno formalizzato il reclamo contro l’ordinanza del Tribunale, ribadendo la volontà dei genitori di continuare a vivere “secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore

Scopri altri approfondimenti

I genitori della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli hanno deciso di trasferirsi temporaneamente in un immobile offerto da un privato, per risolvere le criticità igienico-sanitarie segnalate. Lo precisano i loro legali, gli avvocati Marco Femminella e Danila - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Riporta repubblica.it

Famiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore - La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha deciso di trasferirsi, almeno per un periodo, in un immobile messo a disposizione da un privato cittadino. Come scrive thesocialpost.it

La famiglia nel bosco accetta la casa offerta da un imprenditore - È quanto hanno tra l'altro reso noto con un comunicato stampa i legali della coppia, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas che ieri hanno depositato il il reclamo avverso l'ordinanza del ... Secondo ansa.it