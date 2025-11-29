Famiglia nel bosco la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha deciso di trasferirsi, almeno per un periodo, in un immobile messo a disposizione da un privato cittadino. La scelta, spiegano i legali, non rappresenta una resa, ma una soluzione necessaria per superare le criticità igienico-sanitarie rilevate dagli assistenti sociali e dal Tribunale per i Minorenni, che nei giorni scorsi aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla casa originaria. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che difendono la coppia, hanno formalizzato il reclamo contro l’ordinanza del Tribunale, ribadendo la volontà dei genitori di continuare a vivere “secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

famiglia nel bosco la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore

Scopri altri approfondimenti

famiglia bosco coppia accettaFamiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Riporta repubblica.it

famiglia bosco coppia accettaFamiglia nel bosco, la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore - La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha deciso di trasferirsi, almeno per un periodo, in un immobile messo a disposizione da un privato cittadino. Come scrive thesocialpost.it

famiglia bosco coppia accettaLa famiglia nel bosco accetta la casa offerta da un imprenditore - È quanto hanno tra l'altro reso noto con un comunicato stampa i legali della coppia, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas che ieri hanno depositato il il reclamo avverso l'ordinanza del ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Coppia Accetta