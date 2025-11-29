Famiglia nel bosco la coppia accetta la casa offerta dal ristoratore Le foto della nuova dimora
La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha deciso di trasferirsi, almeno per un periodo, in un immobile messo a disposizione da un privato cittadino. La scelta, spiegano i legali, non rappresenta una resa, ma una soluzione necessaria per superare le criticità igienico-sanitarie rilevate dagli assistenti sociali e dal Tribunale per i Minorenni, che nei giorni scorsi aveva disposto l’allontanamento dei tre figli dalla casa originaria. Nathan Trevallion, il padre della “famiglia nel bosco”, ha accettato con grande gioia e gratitudine il casolare offerto in comodato d’uso gratuito dal ristoratore di Ortona, Armando Carusi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
