Famiglia nel bosco in Abruzzo coniugi accettano casa offerta gratis da imprenditore
I genitori della “ famiglia nel bosco ”, Nathan e Catherine, sono rimasti “affascinati” da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, si è recato nella struttura, situata sempre nell'area verde della zona, e - come racconta il proprietario - è rimasto molto impressionato dalla residenza autonoma immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Abruzzo, tre bambini cresciuti isolati nel bosco: interviene la procura - E' quello che ha chiesto la procura minorile dell'Aquila, in Abruzzo, venuta a conoscenza della vicenda di tre bambini, tra i 6 e ... Segnala tg24.sky.it