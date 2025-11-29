I genitori della “ famiglia nel bosco ”, Nathan e Catherine, sono rimasti “affascinati” da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, si è recato nella struttura, situata sempre nell'area verde della zona, e - come racconta il proprietario - è rimasto molto impressionato dalla residenza autonoma immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l'acqua, il bagno a secco e locali per gli animali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - “Famiglia nel bosco” in Abruzzo, coniugi accettano casa offerta gratis da imprenditore