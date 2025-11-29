Famiglia nel bosco il colpo di scena che cambia tutto | cosa succede

Un importante cambiamento si profila per la famiglia nel bosco, composta da Nathan e Catherine, separati dai loro tre figli dopo un provvedimento del Tribunale dei minori. La coppia, nota per aver rifiutato finora ogni sistemazione alternativa, potrebbe ora valutare una soluzione concreta che permetterebbe alla famiglia di riunirsi. Leggi anche: Famiglia nel bosco, la svolta: l’annuncio del sindaco Offerta di un casolare in comodato gratuito. Un imprenditore di Ortona ha offerto alla famiglia un casolare situato nell’area verde di Palmoli. L’edificio, concesso in comodato d’uso gratuito, è circondato dalla natura e dotato di servizi essenziali in linea con lo stile di vita scelto dai due genitori. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Famiglia nel bosco, il colpo di scena che cambia tutto: cosa succede

