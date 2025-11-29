Famiglia nel bosco i genitori verso l' ok a una casa offerta gratis da un ristoratore

Il proprietario del casolare, immerso nell'area boschiva di Palmoli, si dice pronto a concedere a Nathan e Catherine di riunirsi coi loro tre bambini nella casetta "dove è nato e cresciuto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

famiglia bosco genitori versoFamiglia nel bosco, i genitori verso l'ok a casa offerta gratuitamente - I genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, sono rimasti affascinati da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del ... Scrive roma.corriere.it

famiglia bosco genitori versoFamiglia nel bosco, i genitori: "Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, i genitori: 'Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi' ... tg24.sky.it scrive

Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare, potrebbe essere la nuova casa” - Il sindaco parla di svolta: “Potrebbe essere il primo passo verso il ricongiungimento familiare”. Lo riporta blogsicilia.it

