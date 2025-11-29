Famiglia nel bosco i genitori verso l' ok a una casa offerta gratis da un ristoratore
Il proprietario del casolare, immerso nell'area boschiva di Palmoli, si dice pronto a concedere a Nathan e Catherine di riunirsi coi loro tre bambini nella casetta "dove è nato e cresciuto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare” - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, 'non abbiamo rifiutato aiuti'. Lettera alla stampa: 'Bimbi baricentro delle nostre scelte. Due giorni fa abbiamo potuto leggere gli atti in inglese e capirli'. #ANSA Vai su X
Famiglia nel bosco, i genitori verso l'ok a casa offerta gratuitamente - I genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, sono rimasti affascinati da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del ... Scrive roma.corriere.it
Famiglia nel bosco, i genitori: "Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, i genitori: 'Mai rifiutato aiuti, ogni scelta per i nostri bimbi' ... tg24.sky.it scrive
Famiglia nel bosco, il sindaco annuncia una svolta: “Hanno visionato un casolare, potrebbe essere la nuova casa” - Il sindaco parla di svolta: “Potrebbe essere il primo passo verso il ricongiungimento familiare”. Lo riporta blogsicilia.it