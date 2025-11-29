Famiglia nel bosco i genitori parlano ma spuntano altri fatti | Cosa hanno fatto davvero

Il caso della famiglia che vive nel bosco continua a tenere banco, offrendo quasi ogni giorno nuovi sviluppi. Dopo alcuni giorni di silenzio, i genitori Nathan e Catherine hanno deciso di parlare di nuovo, intenzionati a rispondere alle voci circolate nelle ultime settimane. Intanto risultano più chiare le contestazioni avanzate dai giudici, emerse dopo due ispezioni compiute l’anno scorso da servizi sociali e carabinieri. Secondo le verifiche, la casetta in pietra e mattoni nel verde di Palmoli, in provincia di Chieti, non sarebbe adeguata a ospitare una famiglia di cinque persone, bambini inclusi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

