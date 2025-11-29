Famiglia nel bosco i genitori hanno accettato la casa offerta da un imprenditore | È un passo avanti

Fanpage.it | 29 nov 2025

La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha accettato la casa offerta gratuitamente da un imprenditore nei giorni scorsi. I legali puntano ora al ricongiungimento con i tre figli, allontanati dall'abitazione familiare dal Tribunale per i minori dell'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

