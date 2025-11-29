Famiglia nel bosco i genitori hanno accettato la casa offerta da un imprenditore | È un passo avanti

La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha accettato la casa offerta gratuitamente da un imprenditore nei giorni scorsi. I legali puntano ora al ricongiungimento con i tre figli, allontanati dall'abitazione familiare dal Tribunale per i minori dell'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

I genitori della famiglia nel bosco, Nathan e Catherine, sono rimasti affascinati da un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese. Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minor - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, i genitori hanno accettato la casa offerta da un imprenditore: “È un passo avanti” - La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha accettato la casa offerta gratuitamente da un imprenditore nei giorni scorsi ... Secondo fanpage.it

Famiglia nel bosco, la coppia accetta la nuova casa offerta gratis. “Sono rimasti affascinati” - L’abitazione, sempre nell’area verde di Palmoli in Abruzzo, è stata proposta da un ristoratore della zona. Lo riporta repubblica.it

Famiglia nel bosco, i genitori accettano la casa offerta gratis: due stanze, pozzo e terrazza panoramica - Nathan e Catherine, i due genitori, hanno deciso di trasferirsi nel casolare a Palmoli offerto gratuitamente per un periodo ... Si legge su msn.com