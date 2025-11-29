Famiglia nel bosco i genitori danno l' ok a una casa offerta gratis da un ristoratore | Gli avvocati | È un passo avanti

Il proprietario dell'immobile, immerso nell'area boschiva di Palmoli, si è detto pronto a concedere a Nathan e Catherine di riunirsi coi loro tre bambini nell'abitazione "dove è nato e cresciuto". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, i genitori danno l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore | Gli avvocati: "È un passo avanti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La struttura nel bosco di Palmoli sarà messa a disposizione della famiglia dal proprietario: «Capisco il loro stile di vita perché l’ho vissuto anch’io da piccolo» #Italia - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, i genitori danno l'ok a una casa offerta gratis da un ristoratore | Gli avvocati: "È un passo avanti" - I genitori della "famiglia nel bosco", Nathan e Catherine, hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle miglio ... Riporta msn.com

Caso famiglia nel bosco, l’esperto: “Il giudice non deve decidere cosa è meglio, ma se c’è un danno” - Il caso dei bambini di Palmoli ha riacceso il dibattito sui limiti dell’intervento dei giudici e sul principio dei tutela interesse prevalente del minore ... Si legge su fanpage.it

Famiglia del bosco, i 150mila euro richiesti dai genitori e l’intervento del tribunale. Perché non succede per i campi rom? - Il tribunale non ha affatto “punito” la famiglia, la decisione è una delle più morbide possibili. Come scrive ilriformista.it