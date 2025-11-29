(Adnkronos) – La famiglia, che viveva nel bosco a Palmoli nel chietino, ha accettato di trasferirsi nel casolare, offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi in comodato d’uso gratuito. Catherine e Nathan ci si trasferiranno presto, seppur temporaneamente, in attesa che siano eseguiti i lavori nella loro casa. Nathan, il padre dei tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, genitori accettano il casolare offerto gratuitamente da un imprenditore