Famiglia nel bosco genitori accettano il casolare offerto gratuitamente da un imprenditore
(Adnkronos) – La famiglia, che viveva nel bosco a Palmoli nel chietino, ha accettato di trasferirsi nel casolare, offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi in comodato d’uso gratuito. Catherine e Nathan ci si trasferiranno presto, seppur temporaneamente, in attesa che siano eseguiti i lavori nella loro casa. Nathan, il padre dei tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
