famiglia nel bosco genitori accettano il casolare offerto gratuitamente da un imprenditore

Ildifforme.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La famiglia, che viveva nel bosco a Palmoli nel chietino, ha accettato di trasferirsi nel casolare, offerto da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi in comodato d’uso gratuito. Catherine e Nathan ci si trasferiranno presto, seppur temporaneamente, in attesa che siano eseguiti i lavori nella loro casa.   Nathan, il padre dei tre . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

famiglia bosco genitori accettanoFamiglia nel bosco, i genitori accettano nuova casa (gratis) da un ristoratore - I genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, hanno scelto di accettare temporaneamente un’abitazione messa a disposizione da un ... Si legge su pupia.tv

famiglia bosco genitori accettanoFamiglia nel bosco, i genitori hanno accettato la casa offerta da un imprenditore: “È un passo avanti” - La famiglia che viveva nel bosco a Palmoli ha accettato la casa offerta gratuitamente da un imprenditore nei giorni scorsi ... Segnala fanpage.it

famiglia bosco genitori accettanoFamiglia nel bosco, i genitori accettano un alloggio temporaneo per i figli - I genitori della famiglia di Palmoli accettano un alloggio temporaneo per i figli e contestano l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni ... Riporta msn.com

