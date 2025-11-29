Famiglia nel bosco c’è la svolta Gli avvocati | ok dei genitori alla casa offerta dall’imprenditore

Chieti, 29 novembre 2025 - Alla fine è arrivata la svolta: i genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno deciso, "pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all'attuazione delle migliorie abitative richieste", un immobile offerto da un privato cittadino. "Nessun passo indietro, ma un passo avanti che consente di tornare a vivere secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà", viene reso noto con un comunicato stampa deii legali della coppia, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas che ieri hanno depositato il il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei tre figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, c’è la svolta. Gli avvocati: ok dei genitori alla casa offerta dall’imprenditore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Famiglia nel bosco, i genitori accettano la casa offerta gratis: due stanze, pozzo e terrazza panoramica - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, coniugi verso l'ok alla casa offerta gratis #ANSA Vai su X

Famiglia nel bosco, i genitori cambiano idea: "Abiteranno nel casolare offerto da un imprenditore" - La svolta annunciata dai legali della coppia, dopo che il tribunale dei minori ha ordinato l'allontanamento dei figli. Da today.it

Svolta per la famiglia nel bosco, perché l’obbligo scolastico “regolare” dei bambini è un punto chiave a favore dei genitori - Quello dell’istruzione era uno dei temi del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha deciso l’allontanamento dei 3 bimbi. Si legge su quotidiano.net

La famiglia nel bosco, un abuso o un diritto? Come si comportano in questi casi Procure e assistenti sociali - Ha sollevato un acceso dibattito la storia della famiglia che vive con i tre figli a Palmoli, paese da 800 anime in provincia di Chieti. Come scrive huffingtonpost.it