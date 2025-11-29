Famiglia del bosco | i genitori accettano l’alloggio proposto da un imprenditore
ABBONATI A DAYITALIANEWS Gli avvocati: “Una scelta che rappresenta un passo avanti”. I genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti) hanno comunicato di aver deciso, “ per superare le criticità igienico-sanitarie rilevate ”, di accettare temporaneamente l’alloggio messo a disposizione da un privato cittadino. La scelta, precisano, non rappresenta “ un passo indietro, ma un passo avanti che permette di continuare a vivere nel rispetto del proprio stile di vita e dei propri valori di libertà”. Il comunicato dei legali. A diffondere la notizia sono stati gli avvocati della coppia, Marco Femminella e Danila Solinas, che nella giornata di ieri hanno presentato il reclamo contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
