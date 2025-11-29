Fabregas sulla corsa Scudetto | L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli La sfida di sabato è importante per il nostro percorso
Inter News 24 Fabregas, tecnico del Como, ha analizzato la sfida contro l’Inter: «Vogliamo vedere il nostro livello, ma dobbiamo restare umili». Al termine della vittoria contro il Sassuolo, che ha permesso al Como di agganciarsi a Inter e Bologna in classifica, Cesc Fabregas, ex campione del Barcellona e ora allenatore dei lariani, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro i nerazzurri. Il tecnico ha sottolineato come la gara di sabato a San Siro, contro una delle squadre più forti d’Italia, rappresenti un test fondamentale per misurare i progressi della sua squadra. INTER – «L’Inter, secondo me, continua ad essere la squadra più forte d’Italia insieme al Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
«Non potevamo chiedere di meglio, è una soddisfazione enorme. » Il Como continua la sua corsa e, nell’anticipo della tredicesima giornata, supera il Sassuolo con un secco 2-0, rovinando i piani di Grosso proprio nel giorno del suo compleanno. Al Sinigaglia - facebook.com Vai su Facebook
Como-Cagliari 0-0: Fabregas rallenta la corsa per l'Europa - La squadra di Cesc Fabregas conquista il decimo risultato utile di fila (il nono in campionato), ... Scrive corriere.it