Fabregas sulla corsa Scudetto | L’Inter è la squadra più forte insieme al Napoli La sfida di sabato è importante per il nostro percorso

Inter News 24 Fabregas, tecnico del Como, ha analizzato la sfida contro l’Inter: «Vogliamo vedere il nostro livello, ma dobbiamo restare umili». Al termine della vittoria contro il Sassuolo, che ha permesso al Como di agganciarsi a Inter e Bologna in classifica, Cesc Fabregas, ex campione del Barcellona e ora allenatore dei lariani, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro i nerazzurri. Il tecnico ha sottolineato come la gara di sabato a San Siro, contro una delle squadre più forti d’Italia, rappresenti un test fondamentale per misurare i progressi della sua squadra. INTER – «L’Inter, secondo me, continua ad essere la squadra più forte d’Italia insieme al Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

