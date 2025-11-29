Fabregas sfida l’Inter una stagione sorprendente | imbattuti da 11 giornate il sogno europeo è possibile
Inter News 24 Fabregas, con il suo Como, ha raggiunto l’Inter in classifica e sfida apertamente i nerazzurri per la zona Champions! Le ultime. Il Como si trova al sesto posto in classifica dopo 13 giornate, con 24 punti che lo pongono a pari merito con Inter e Bologna, con una vista ambiziosa sull’Europa. Un cammino che sta stupendo tutti, a partire dall’allenatore Fabregas e dalla sua squadra, che dopo un 5-1 contro il Torino e un 2-0 sul Sassuolo sono più che mai determinati a confermare il loro posto nelle prime posizioni. Con un’incredibile striscia di 11 partite senza sconfitte, il Como ha eguagliato il suo record storico in Serie A per la stagione più lunga senza perdere. 🔗 Leggi su Internews24.com
