Fabregas aggancia l’Inter in classifica il Sassuolo crolla 2-0 nel giorno di Grosso

Il Como batte il Sassuolo 2-0 nell’anticipo della 13ª giornata di Serie A, agganciando con 24 punti il quarto posto. La squadra di Cesc Fabregas ottiene l’undicesimo risultato utile consecutivo, prolungando la crisi di Fabio Grosso. Il Como consolida la sua corsa europea con una vittoria netta e un’altra prestazione di personalità. Al Sinigaglia, i lariani hanno chiuso i conti già nel primo tempo con Douvikas, abile a finalizzare su un’azione nata da un calcio d’angolo, e hanno amministrato dopo il raddoppio di Alberto Moreno, che al 53’ ha approfittato di un’uscita disastrosa del portiere Muric. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

