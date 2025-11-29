Fabio Fognini liquida il lastra-gate di Ballando con le stelle | Credo di aver chiarito tutto

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda del lastra gate si chiude in pochi istanti, con Fabio Foginin che chiede scusa a Francesca Fialdini in diretta, nel corso della puntata di Ballando con le Stelle del 29 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

fabio fognini liquida lastraFabio Fognini liquida il lastra-gate di Ballando con le stelle: “Credo di aver chiarito tutto” - La vicenda del lastra gate si chiude in pochi istanti, con Fabio Foginin che chiede scusa a Francesca Fialdini in diretta, nel corso della puntata di Ballando ... Come scrive fanpage.it

fabio fognini liquida lastraBallando, lastra-gate chiarito in diretta. Fognini: "Un equivoco, ho chiesto scusa" - Fabio Fognini ha chiuso definitivamente il capitolo lastra gate con un gesto in diretta a Ballando con le stelle. Riporta adnkronos.com

fabio fognini liquida lastraLastra-gate a Ballando, Fabio Fognini: “Lastre a Francesca Fialdini? Sono io il colpevole”/ Scuse in diretta - gate a Ballando con le stelle 2025, Fabio Fognini: "Lastre a Francesca Fialdini? Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Fabio Fognini Liquida Lastra