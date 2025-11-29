Fabio Desideri Pensiero Popolare Italiano | Non abbiamo lacci Ora un movimento a tutela degli ultimi Così vinceremo
«Pensiero Popolare Italiano evolve in un nuovo movimento politico che unisca cittadini, comunità e rappresentanti civici attorno a valori di responsabilità, partecipazione e impegno condiviso». A dirlo il leader della neonata forza Fabio Desideri. Quale il vostro obiettivo per il futuro? «Dobbiamo diventare un'alleanza di cittadini responsabili, ancorata alla tradizione dei moderati, cattolici, popolari, repubblicani, liberali, socialisti e civici italiani, ma con lo sguardo rivolto al rinnovamento e alla modernità, per costruire un'Italia forte, inclusiva e capace di affrontare le sfide globali». 🔗 Leggi su Iltempo.it
