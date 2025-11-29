Fabbricati rurali fantasma negato lo sconto fiscale all' azienda agricola
La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha respinto il ricorso di un’azienda agricola che aveva richiesto le agevolazioni fiscali per l’acquisto di alcuni fabbricati rurali. La società dovrà così pagare integralmente le imposte di registro, ipotecaria e catastale per un totale di circa 7.900. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Fabbricati rurali e terreni, tutte le verifiche per evitare il versamento Imu ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/fabbricati… Vai su X
Sogni una vita in campagna, tra natura, sole e silenzio? Questo terreno di 35.000 mq a Boscomare è la tua occasione! Vista panoramica sulla vallata, accesso comodo, due fabbricati rurali da trasformare e spazi ideali per coltivare, creare e vivere in armo - facebook.com Vai su Facebook
Fabbricati collabenti: obbligo di esenzione nella delibera IMU - Per gli immobili in disuso (collabenti) c’è sempre diritto all’esenzione IMU, mentre per i fabbricati rurali strumentali bisogna prevedere una riduzione allo 0,1% per tutti i soggetti passivi. Lo riporta pmi.it
Seimila fabbricati“fantasma” in provincia - Baracche, magazzini, garage, dependance di ville, piscine, piccoli condomini, immobili “cresciuti”. Si legge su ilsecoloxix.it
IMU: chiarimenti su fabbricati collabenti e rurali strumentali e sulla conduzione associata di terreni - Se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano i contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del ... ipsoa.it scrive