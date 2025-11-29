Fabbricati rurali fantasma negato lo sconto fiscale all' azienda agricola

La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha respinto il ricorso di un’azienda agricola che aveva richiesto le agevolazioni fiscali per l’acquisto di alcuni fabbricati rurali. La società dovrà così pagare integralmente le imposte di registro, ipotecaria e catastale per un totale di circa 7.900. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it