Un vecchio immobile abbandonato in provincia di Brindisi, trasformato in un opificio industriale per la produzione di sigarette. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza nell'ambito del contrasto alla produzione di tabacchi lavorati di contrabbando: i militari hanno sequestrato 11 tonnellate e 700 chili di sigarette già confezionate in pacchetti, 4 tonnellate e 200 chili di tabacco trinciato, 36 bancali di precursori per la fabbricazione delle sigarette fra cui filtri, cartine, pacchetti con marchio Marlboro contraffatto e scatole per il confezionamento. Durante il blitz dei militari erano presenti 10 persone, tutte arrestate. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fabbrica clandestina di sigarette nel Brindisino: dieci arresti