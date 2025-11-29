F1 Qualifiche del Gran Premio del Qatar Pole per Piastri Leclerc 10mo Hamilton 18mo
Piastri proverà a trasformare la pole in un risultato alto, mentre Verstappen cercherà spazio alla prima curva. Leclerc sarà costretto a una gara di recupero, mentre Antonelli avrà una buona occasione per puntare alla zona alta dei punti L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Argomenti simili trattati di recente
La Formula 1 si prepara alle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Qatar 2025: c'è un titolo da decidere. La cronaca in diretta - facebook.com Vai su Facebook
LIVE #Formula1 | Gran Premio di Las Vegas, Qualifiche Vai su X
F1. Leclerc disperato nelle qualifiche in Qatar: "La Ferrari è inguidabile, costretto a prendere una quantità di rischi stupida. Sarà una gara complicata" - Charles Leclerc chiude le qualifiche del GP del Qatar 2025 solo al decimo posto, frustrato per una Ferrari difficile da guidare. Secondo automoto.it
F1. Qualifiche GP Qatar, Hamilton disperato in Ferrari: "Sempre sul filo del rasoio, ci manca stabilità" - Lewis Hamilton vive un sabato da incubo a Losail: dopo qualifiche deludenti e una SF- Da automoto.it
F1, Oscar Piastri: “È stata una grande qualifica, domani mi aspetto una gara dura” - Si sono da poco concluse sul tracciato di Losail le qualifiche valide per il Gran Premio del Qatar 2025, penultimo appuntamento del Mondiale F1. Da oasport.it