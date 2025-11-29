F1 Qatar | Piastri lancia la sfida Norris e conquista la pole Verstappen terzo

Lusail (Qatar) 29 novembre 2025 - Il circuito gli piace, ha già vinto la sprint e fa il bis in questa qualifica. Oscar Piastri accende la volata mondiale e conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar davanti al compagno Lando Norris. Max Verstappen partirà terzo, pronto a ghermire le due McLaren al primo giro, con George Russell e Kimi Antonelli alle sue spalle. In una qualifica ideale per vivere al massimo la lotta Mondiale, è invece notte fonda in casa Ferrari: solo decimo Leclerc, mentre è addirittura diciottesimo Hamilton per la gara di domani. Qualifiche 1. Sotto le stelle del deserto e dopo una sprint dove le gerarchie sono rimaste quasi intoccate, si torna in pista in questo sabato per le qualifiche della gara domenicale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

