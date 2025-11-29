F1 | pole di Piastri in Qatar poi Norris e Verstappen
AGI - Oscar Piastri continua a dominare il weekend del Gran Premio de Qatar 2025 di Formula 1. L'australiano, dopo la vittoria nella spint race, conquista anche la pole position sul tracciato di Losail in 1'19"387. Il pilota della McLaren, dunque, potrà mettere ulteriore pressione sul leader del Mondiale Lando Norris, secondo a 0"100; terzo posto per la Red Bull di Max Verstappen (0"264), che vuole rendere la vita complicata alla coppia McLaren. Buona prestazione delle due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, rispettivamente quarto e quinto. Solo decimo Charles Leclerc, che non riesce a trovare la giusta direzione con la sua Ferrari. 🔗 Leggi su Agi.it
