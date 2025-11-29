F1 Piastri vola nel Gp Qatar | conquista la pole male le Ferrari

Oscar Piastri rinasce sul più bello e conquista la pole della Sprint in Qatar nella penultima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila anche la Mercedes di Russell, poi l'altra McLaren del leader del campionato Norris e il 44enne Alonso su Aston Martin. Sesta la Red Bull di Verstappen, poi la Mercedes di Antonelli, la Williams di Sainz e la Ferrari di Leclerc. Ancora più indietro l'altra.

