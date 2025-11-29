F1 | Piastri fa il suo dovere e vince la Sprint a Losail bene Antonelli Disastro Ferrari
Va tutto come previsto nel primo segmento del sabato a Losail. Oscar Piastri ha infatti vinto la Sprint Race valida per il GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per l’australiano in forza alla McLaren, il quale ha mantenuto la leadership per tutta la durata della prova. La gara si è di fatto decisa in partenza, dove il poleman oceanico in forza alla McLaren trova un ottimo start seguito dalla Mercedes di George Russell e dall’altra vettura papaya di Lando Norris. Chi invece commette più di una sbavatura è l’ Aston Martin di Fernando Alonso, il quale subisce il sorpasso di Yuki Tsunoda che, subito alla prima curva, cede la posizione al teammate Max Verstappen, il quale si mette all’inseguimento dei diretti avversari senza però riuscire ad insidiare la top 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
