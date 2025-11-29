F1 Piastri dopo la vittoria della Sprint | le sue sensazioni sono chiare
Oscar Piastri ha vinto la Sprint Race e ha poi parlato chiaro: ecco quali sono le sensazioni del pilota della McLaren in Qatar. La Sprint Race a Lusail ha visto vincere Oscar Piastri, seguito da Russell e Lando Norris. Solo quarto Max Verstappen. Ecco allora cos’ha detto il pilota della McLaren dopo la conquista del primo posto. Le parole di Piastri dopo la vittoria della Sprint Race di Lusail. Subito dopo la Sprint, Piastri ha dichiarato: “Sono molto contento per questa vittoria, per il momento sto vivendo un weekend decisamente positivo. Fino ad ora tutto sta andando liscio, ma devo continuare in questo modo. 🔗 Leggi su Sportface.it
