F1 Piastri beffa Norris e conquista la pole in Qatar Verstappen in agguato debacle Ferrari
Oscar Piastri continua un weekend sin qui perfetto al Lusail International Circuit e fa la differenza anche nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2025, valevole come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha collezionato la sesta pole position dell’anno e della carriera, tenendo vivo il suo progetto di rimonta nella corsa al titolo iridato dopo la vittoria odierna nella Sprint. La doppietta del team papaya è stata completata da Lando Norris, autore di una qualifica solida ma incapace di piazzare la zampata nel momento decisivo rispetto al compagno di squadra precedendo comunque la Red Bull di un sempre minaccioso Max Verstappen e le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli (buon quinto). 🔗 Leggi su Oasport.it
