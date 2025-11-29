Sorride Oscar Piastri al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar, ventitreesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Lusail finalmente abbiamo rivisto il vero pilota che fino al Gran Premio d’Olanda stava dominando la scena. Oggi ha sfruttato la pole position, è partito bene, ed ha tenuto la vetta senza il minimo patema fino al traguardo. La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata al nativo di Melbourne, che ha preceduto George Russell per 4.9 secondi, mentre completa il podio Lando Norris a 6.2. Quarta posizione per Max Verstappen a 9.0, quinta per Yuki Tsunoda a 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Importante vincere la Sprint, ma ora sarà fondamentale la pole nelle qualifiche”